Пассажиры Внуково и Кольцово будут проходить паспортный контроль автоматически

Система позволит автоматически сканировать биометрические данные пассажира и оформлять его за 30-45 секунд.

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Автоматизированные системы паспортного контроля появятся в следующем году в аэропортах Внуково и Кольцово (Екатеринбург). Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. По его словам, это существенно сократит время прохождения пограничного контроля для удобства пассажиров.

«Предусмотрено развертывание автоматизированной системы паспортного контроля, которая позволяет в специализированной кабине сканировать и проверять все паспортные данные без участия пограничника», - сказал он в интервью ТАСС.

Сейчас услугами автоматизированной системы пользуются пассажиры, вылетающие из Шереметьево. Установить подобные кабины планируют как минимум в шести российских аэропортах. Они позволят сократить проверку биометрических данных и оформления вылетающих за рубеж граждан до 30-45 секунд.