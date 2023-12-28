Разведчики уничтожили пост ВСУ в зоне спецоперации из ПТРК «Фагот»

Разведчики группировки войск «Запад» с помощью «кочующего» противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» уничтожили замаскированный разведывательно-наблюдательный пост ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении.

Вскрыть укрытие националистов помогли операторы дронов-разведчиков. Бойцы оперативно выдвинулись на точку и одним залпом уничтожили наблюдательный пункт и засевших в нем боевиков.

«Когда погода хорошая, наблюдательные посты обнаруживают цели, сообщают их координаты, а расчет кочующего миномета, АГС или ПТУР выдвигается и поражает цель. Если ранее было замечено систематическое движение противника в определенных местах, то выставляемся заранее и как только появляется движение - тут же отрабатываем по противнику», - рассказал командир разведывательной группы Александр.

Для удобства и мобильности разведчики установили ПТРК «Фагот» на крышу внедорожника. Это позволяет максимально быстро добираться в заданную точку, преодолев пересеченную местность или бездорожье. После поражения вражеской цели бойцы уходят с точки залпа максимально быстро, пока противник не опомнился и не успел нанести ответный удар.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.