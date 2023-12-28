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Минздрав предложил снизить до 13 лет возраст первого осмотра у гинеколога

Подобное изменение направлено на более эффективное раннее выявление болезней репродуктивной системы девочек.
Елизавета Кондрикова 2023-12-28 03:45:01
© Фото: Jeff Mcintosh, Keystone Press Agency Globallookpress

В Министерстве здравоохранения России выразили мнение о необходимости проведения первого профилактического осмотра подростков у гинеколога в 13 лет, а не 14, как установлено сейчас. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Подобная мера направлена на совершенствование практики выявления заболеваний репродуктивного здоровья на ранних стадиях. Речь идет об осмотрах девочек-подростков акушерами-гинекологами.

По словам главного внештатного гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елены Уваровой, изменение возраста осмотра будет иметь значительное влияние для репродуктивного здоровья подростков, передает ТАСС. Это объясняется тем, что 12-13 лет - это средний возраст первой менструации в мире, также к 13 годам завершается формирование молочных желез. Врачи могут с большей вероятностью сохранить здоровье девочки, если лечение начнется на более ранних этапах.

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