Минздрав предложил снизить до 13 лет возраст первого осмотра у гинеколога

В Министерстве здравоохранения России выразили мнение о необходимости проведения первого профилактического осмотра подростков у гинеколога в 13 лет, а не 14, как установлено сейчас. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Подобная мера направлена на совершенствование практики выявления заболеваний репродуктивного здоровья на ранних стадиях. Речь идет об осмотрах девочек-подростков акушерами-гинекологами.

По словам главного внештатного гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елены Уваровой, изменение возраста осмотра будет иметь значительное влияние для репродуктивного здоровья подростков, передает ТАСС. Это объясняется тем, что 12-13 лет - это средний возраст первой менструации в мире, также к 13 годам завершается формирование молочных желез. Врачи могут с большей вероятностью сохранить здоровье девочки, если лечение начнется на более ранних этапах.