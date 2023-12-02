Более тысячи человек приняли участие в патриотическом форуме в Подмосковье

На мероприятие съехались представители молодежных объединений, которые собирают гумпомощь, пишут письма бойцам, занимаются военной подготовкой и способствуют сохранению исторической памяти.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Более тысячи активистов из различных российских регионов приняли участие в Межрегиональном гражданско-патриотическом форуме «Патриот - это Я», который прошел в Доме Правительства Московской области.

«Год назад, кроме участников из Подмосковья, он собрал активистов из Тверской и Ленинградской областей, новых регионов России. Сейчас география расширилась», - сообщила пресс-служба областного правительства.

В этом году на форум приехали ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО, Владимирской, Калужской, Воронежской областей. Большая часть мероприятия состоялась в концертном зале, где выступили гости форума, прошла церемония награждения и концертная программа.

«Ребята, вы делаете очень важные дела - кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то пишет нашим бойцам трогательные письма, которые помогают им в трудную минуту, а кто-то занимается военной подготовкой и сохранением нашей исторической памяти. Вы - настоящие патриоты нашей страны», - обратился к собравшимся министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Как и годом ранее, для участников форума организовали интерактивную выставку, которая познакомила гостей мероприятия с ведущими патриотическими проектами. На ней представили стенды «Юнармии», центра «Авангард», Волонтеров Подмосковья, движения поисковиков и прочих. В рамках форума организовали акцию, в которой все желающие могли написать письма военнослужащим, проходящим службу в зоне спецоперации.