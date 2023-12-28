Минюст Украины подал иск о конфискации двух российских Ан-148

Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, которые принадлежат российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

Среднемагистральные пассажирские самолеты хотят «взыскать в доход государства» под предлогом введенных санкций.

В январе офис генерального прокурора Украины сообщал о наложенном судом аресте на два самолета АН-148, которые принадлежат российскому акционерному обществу. Тогда отмечалось, что стоимость двух машин составляет 10 млн евро.

Ранее украинские власти изъяли имущество ПАО «Ил» общей стоимостью порядка 4 млн долларов.