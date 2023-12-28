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Минюст Украины подал иск о конфискации двух российских Ан-148

Среднемагистральные пассажирские самолеты хотят «взыскать в доход государства» под предлогом введенных санкций.
Владимир Рубанов 2023-12-28 21:22:01
© Фото: Игорь Онучин, РИА Новости

Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, которые принадлежат российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

Среднемагистральные пассажирские самолеты хотят «взыскать в доход государства» под предлогом введенных санкций.

В январе офис генерального прокурора Украины сообщал о наложенном судом аресте на два самолета АН-148, которые принадлежат российскому акционерному обществу. Тогда отмечалось, что стоимость двух машин составляет 10 млн евро.

Ранее украинские власти изъяли имущество ПАО «Ил» общей стоимостью порядка 4 млн долларов.

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