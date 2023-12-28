Тысячи автомобилей попали в пробку у КПП Верхний Ларс из-за непогоды

Артак Сардарян добирается до города Гюмри в Армении с приключениями. Сперва автомобиль в пути сломался - пришлось самостоятельно оказывать машине первую помощь. А затем - сутки простоять в пробке. Где Артак встретит Новый год - дома или в дороге, он пока не знает.

«Никто абсолютно ничего не помогает, я один сам сделал машину. Было тяжело, Слава Богу, сам сделал. Сейчас поеду домой, хочу на Новый год быть дома, со своей семьей», - говорит Артак Сардарян.

Семье Кузнецовых под наступающий Год Дракона предстоял почти двухнедельный вояж из Владивостока в Тбилиси. Туда к ним прилетают родственники из Канады. По прогнозам встретить праздник в кругу семьи все же успеют.

«Хотелось бы поменьше пробок, побольше открытых дорог, потому что мы очень долго едем. Хотелось бы уже доехать до нашей прекрасной семьи и отпраздновать Новый год вместе. Мы едем уже несколько часов по этой пробке. Безумная красота, вид на горы открывается. Так что есть чем насладиться, пока стоим в пробке», - говорит Юлия Кузнецова.

Не обошлось и без ДТП - микроавтобус столкнулся с легковушкой. К счастью, без пострадавших. Некоторые водители рассчитывали, что объехать пробку окольными путями будет легко. Не вышло.

«Маршрутчик оказался редким гадом. Гадом редким. Говорит - мы сейчас все это проедем. И мы ждали, ждали. Не дождались, как говорится. Мы с моим братом шли пешком три с половиной километра до границы Верхний Ларс», - рассказывает Никита Багров.

Тем временем у людей заканчивается топливо, не хватает продуктов. Многие едут с маленькими детьми и животными.

«Бедные питомцы мучаются. Покушать здесь негде, приобрести нечего, никаких условий, все ужасно», - жалуются они.

Недалеко от пункта пропуска спасатели МЧС развернули пункт обогрева. К нему уже тоже образовалась очередь.

От КПП Верхний Ларс до пункта пропуска Казбеги по прямой всего 12 километров. Или несколько суток, которые водители проводят в пробке. А некоторые дальнобойщики продвигаются до границы уже около недели. Сейчас машины стоят в два, а то и в три ряда.

Проезд до Грузии закрыт до особого распоряжения МЧС. Особенно сложно застрявшим на перевале людям придется ночью - столбики термометров опустятся до минус 10. Но непогода в скором времени, как обещают синоптики, должна успокоиться. А значит, шансы, что скоро проезд откроют, растут.