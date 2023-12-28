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«Скорая помощь» в метель: автопарк ЦОДД получил новые мощные грузовики

До сегодняшнего дня многотонные грузовики приходилось брать на буксир пикапам ЦОДД. Теперь же эта спецтехника сможет буксировать большие фур, которые застревают на подъемах, блокируют трассы и создают заторы.
Игорь Лапик Ирина Егорова 2023-12-28 20:41:01
© Видео: ТРК "Звезда"

Автопарк дорожного патруля ЦОДД пополнили 8 грузовых машин «КамАЗ». Свое патрулирование на столичных дорогах грузовики начали раньше запланированного срока. Встретить эти грузовики можно будет на вылетных магистралях и на МКАД. Большие, мощные, зеленые, современные, мигающие и заметные на дороге - они будут «скорой помощью» для фур, которые застряли в непогоду и парализовали движение легкового транспорта.

До сегодняшнего дня многотонные грузовики приходилось брать на буксир пикапам ЦОДД. Но это разные весовые категории. И не всегда получалось помочь с первого раза. Теперь же эта спецтехника сможет буксировать большие фур, которые застревают на подъемах, блокируют трассы и создают заторы.

«В снегопад большегрузы застревают на подъемах и полностью блокируют дорогу, таким образом собираются огромные пробки. Наши авто будут заблаговременно дежурить в таких местах и оказывать помощь по буксировке. В начале декабря только за одну снежную ночь наши пикапы оказали помощь более 200 грузовым авто», - рассказал руководитель дирекции фото-видео фиксации ЦОДД Егор Чернов. 

Грузовики ЦОДД оснащены специальными выдвижными мачтами освещения, чтобы обозначать и, как говорят специалисты «выгораживать» место ДТП. Также на мачте установлена камера, с помощью которой  будет осуществлять онлайн-трансляция в ситуационный центр, чтобы в режиме онлайн понимать дорожно-транспортную ситуацию.

Грузовики оснащены всем необходимым. Внутри есть два диванчика и экран, на который выводятся изображения с камер видеонаблюдения, отсек для дорожных знаков, расширенная аптечка, зарядные устройства, инструменты, которые могут понадобиться в случае ДТП, фонарики, компрессор, чтобы разблокировать тормозную систему большегруза, и огнетушители.

Дорожную обстановку круглосуточно мониторят в ситуационном центре, благодаря видеокамерам установленным по всей Москве. В проблемные места тут же направляются экипажи, уменьшая заторы и снижая аварийность. В этом году на столичных дорогах водителям помогли более 40 000 раз.

Работники патруля приходят на помощь даже в тех ситуациях, которые напрямую не связаны с транспортом. Так, им приходилось спасать животных на дороге, участвовать в тушении пожара и помогать потерявшимся детям.

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