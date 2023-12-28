«Скорая помощь» в метель: автопарк ЦОДД получил новые мощные грузовики

Автопарк дорожного патруля ЦОДД пополнили 8 грузовых машин «КамАЗ». Свое патрулирование на столичных дорогах грузовики начали раньше запланированного срока. Встретить эти грузовики можно будет на вылетных магистралях и на МКАД. Большие, мощные, зеленые, современные, мигающие и заметные на дороге - они будут «скорой помощью» для фур, которые застряли в непогоду и парализовали движение легкового транспорта.

До сегодняшнего дня многотонные грузовики приходилось брать на буксир пикапам ЦОДД. Но это разные весовые категории. И не всегда получалось помочь с первого раза. Теперь же эта спецтехника сможет буксировать большие фур, которые застревают на подъемах, блокируют трассы и создают заторы.

«В снегопад большегрузы застревают на подъемах и полностью блокируют дорогу, таким образом собираются огромные пробки. Наши авто будут заблаговременно дежурить в таких местах и оказывать помощь по буксировке. В начале декабря только за одну снежную ночь наши пикапы оказали помощь более 200 грузовым авто», - рассказал руководитель дирекции фото-видео фиксации ЦОДД Егор Чернов.

Грузовики ЦОДД оснащены специальными выдвижными мачтами освещения, чтобы обозначать и, как говорят специалисты «выгораживать» место ДТП. Также на мачте установлена камера, с помощью которой будет осуществлять онлайн-трансляция в ситуационный центр, чтобы в режиме онлайн понимать дорожно-транспортную ситуацию.

Грузовики оснащены всем необходимым. Внутри есть два диванчика и экран, на который выводятся изображения с камер видеонаблюдения, отсек для дорожных знаков, расширенная аптечка, зарядные устройства, инструменты, которые могут понадобиться в случае ДТП, фонарики, компрессор, чтобы разблокировать тормозную систему большегруза, и огнетушители.

Дорожную обстановку круглосуточно мониторят в ситуационном центре, благодаря видеокамерам установленным по всей Москве. В проблемные места тут же направляются экипажи, уменьшая заторы и снижая аварийность. В этом году на столичных дорогах водителям помогли более 40 000 раз.

Работники патруля приходят на помощь даже в тех ситуациях, которые напрямую не связаны с транспортом. Так, им приходилось спасать животных на дороге, участвовать в тушении пожара и помогать потерявшимся детям.