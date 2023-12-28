В шасси самолета в Париже нашли мужчину с сильным переохлаждением

Мужчину с тяжелым переохлаждением нашли в этот четверг, 28 декабря, в аэропорту Парижа Орли в отсеке шасси рейса, прибывшего из Алжира. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Молодого человека в возрасте около 20 лет обнаружили по прибытии рейса из Орана (Алжир). Он был жив, но находился в критическом состоянии из-за тяжелой гипотермии.

Его отправили в больницу после осмотра воздушной транспортной жандармерии (GTA) и служб экстренной помощи. GTA подтвердила наличие «серьезно раненого человека» в Орли, без дальнейших подробностей.

Пострадавшего нашли во время технической проверки. Один из источников подтвердил, что он не умер.

На крейсерской высоте коммерческих полетов, 12 километров, температура воздуха может быть ниже -50°С.