Послабление на два месяца: кому вернут повышенный утильсбор за иномарку

Минпромторг РФ конкретизировал условия уплаты утилизационного сбора при покупке автомобилей. Правительство отчасти пошло навстречу гражданам. Льготный тариф на утильсбор продлили на полтора месяца.

Александр купил практически новый Hyundai. Старый автомобиль продал, все сбережения вложил, чтобы накопить на «машину мечты». Только теперь автомобиль с киргизскими номерами бесполезен. Александр просто не потянет неподъемный размер утильсбора - 1,5 млн рублей. Это половина стоимости «корейца».

«Это все для борьбы с серыми дилерами. Но мы-то не серые дилеры, мы машины для себя покупали, для семьи», - говорит Александр Козленков.

В похожей ситуации оказались почти 5 тысяч россиян. После введения в конце октября новых тарифов на утильсбор со стороны покупателей автомобилей хлынула волна негодования: тарифы выросли в десятки раз. Цель, казалось бы, благая - локализация производства, поддержка внутреннего рынка. Но и простые автомобилисты, и правозащитники в один голос говорили: режут по живому.

«Чем дальше, тем больше становится очевидным, что от этого страдает конечный покупатель. По сегодняшний день люди продолжают покупать такие автомобили, не зная о постановлении 17.22. Они погружаются в тему по факту только тогда, когда начинают подавать документы в региональные или городские таможенные отделения», - говорит Лев Трофимов.

Суть в следующем. Те, кто раньше ввозил машины через Армению, Грузию, Киргизию для себя платили утильсбор по льготной ставке - не больше пяти тысяч рублей с небольшим. Теперь, будь ты юрлицом, «перекупом» или простым частным покупателем, сбор для всех установлен единый - «коммерческий». Но большинство покупателей возмущает даже не это, а то, что никто из них не был заблаговременно предупрежден о повышении стоимости утильсбора.

«Были сделаны некоторые послабления, но до сих пор тем, кто заказывал авто, они не пришли. Понятно, что надо быть более внимательным, но было бы правильно, если бы соответствующее ведомство объявило об этом раньше, чтобы люди смогли подготовиться», - говорит вице-президент союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Минпромторг идет навстречу тем, у кого оформление автомобилей пришлось на момент изменений в правилах. То есть тем, кто приобрел автомобиль до 29 октября, когда их приняли, а также успел его ввезти в Россию не позднее 21 декабря. Если же утильсбор был уже оплачен по «коммерческому» тарифу, ФТС вернет деньги.

«Фактически мы продлили на 2 месяца время, отведенное для завершения оформления этих документов. Но самое главное - что те граждане, которые уже фактически смирились и заплатили повышенный сбор, сейчас имеют возможность получить средства обратно от министерства финансов», - говорит председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Полностью проблему решить все же не удалось. Она остается открытой для тех, кто, например, ввозил заведомо «битый» автомобиль, не успел его отремонтировать и получить лабораторное заключение о безопасности его эксплуатации. Либо тех, у кого авто «застряло» при транспортировке в Россию, и они не смогли уложиться в срок до 21 декабря. При этом в Минпромторге подчеркивают: даже принятые послабления - временные. Речь о снижении утильсбора не идет, общий действующий порядок останется прежним.