Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду

Российская шахматистка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду в Самарканде. Изначально спортсменка из России сыграла вничью с китаянками Чжай Мо и Лэй Тинцзе, а также с Хампи Конеру из Индии. По итогам 11 туров Боднарук, Лэй Тинцзе и Конеру набрали по 8,5 очка.

Обладательница первого места одержала победу в дополнительном матче на тай-брейке с представительницей Индии Конер. Боднарук одержала волевую победу со счетом 2,5 в партии с контролем времени 3 минуты + 2 секунды добавления за каждый ход.

31-летняя Боднарук - женский гроссмейстер с 2009 года. В 2010 году спортсменка выполнила норматив мужского международного мастера. В детстве занималась художественной гимнастикой, но потом профессионально увлеклась шахматами. Первым тренером стал ее отец, под руководством которого она стала чемпионкой России, чемпионкой Европы и призером чемпионатов мира. В 2019 году она выиграла чемпионат России по блицу.

В блице все ходы должны быть сделаны каждым игроком не более чем за 10 минут. Наиболее частый формат времени в блице на живых турнирах и соревнованиях – «пятиминутки». Партия по рапиду занимает от 10 до 60 минут.