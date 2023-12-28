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Мишустин спел песню «В лесу родилась елочка»

Глава правительства вручил подарки Ирине Волковой из Перми и Макару Соколову из Костромской области.
Владимир Рубанов 2023-12-28 18:39:01
© Видео: ТРК «Звезда»

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках проекта «Елка желаний» пригласил в Москву Ирину Волкову из Перми и Макара Соколова из Костромской области. Глава правительства вручил им новогодние подарки и спел с детьми новогоднюю песенку.

Ирине и Макару устроили экскурсию по Дому правительства. Потом за чашкой чая ребята и их семьи встретились с Михаилом Мишустиным. Премьер подарил Ирине гитару к Новому году и караоке-микрофоны ко дню рождения - 27 декабря девочке исполнилось 10 лет. Макар получил железнодорожную станцию с поездом и книги о поездах.

Потом вместе с детьми под подаренную гитару глава правительства спел, пожалуй, самую новогоднюю песню «В лесу родилась елочка».

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