Посол Израиля в России сменится в ближайшие дни

Посол Израиля в России Александр Бен Цви завершает дипломатическую миссию в Москве, говорится в сообщении диппредставительства. Александр Бен Цви и его супруга Эдна завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД.

Его преемница Симона Гальперин прибудет в Москву в ближайшие дни, говорится в сообщении.

Александр Бен Цви представлял Израиль в России три года. Он отметил, что двусторонние отношения развиваются в нормальном ключе, а возникающие разногласия решаются дипломатическим путем. Посол выразил надежду, что российско-израильские отношения будут укрепляться и дальше.