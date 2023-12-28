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Посол Израиля в России сменится в ближайшие дни

Новый диппредставитель Симона Гальперин вскоре приедет в Москву.
Владимир Рубанов 2023-12-28 17:06:01
© Фото: Официальный Telegram-канал Посольства Государства Израиль в России

Посол Израиля в России Александр Бен Цви завершает дипломатическую миссию в Москве, говорится в сообщении диппредставительства. Александр Бен Цви и его супруга Эдна завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД.

Его преемница Симона Гальперин прибудет в Москву в ближайшие дни, говорится в сообщении.

Александр Бен Цви представлял Израиль в России три года. Он отметил, что двусторонние отношения развиваются в нормальном ключе, а возникающие разногласия решаются дипломатическим путем. Посол выразил надежду, что российско-израильские отношения будут укрепляться и дальше.

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