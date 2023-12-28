МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве открыли мемориальную доску генерал-полковнику Михаилу Шалину

Памятный знак Михаилу Шалину открыт на фасаде дома, в котором он жил с 1954 по 1970 год.
Андрей Аркадьев 2023-12-28 18:22:01
© Фото: РВИО

В Москве открыли мемориальную доску, на которой увековечено имя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР (1952-1956, 1957-1958) генерал-полковника Михаила Шалина.

Памятный знак в честь советского военачальника установили на Смоленской набережной на фасаде дома, в котором он жил. Работал над памятной доской скульптор Виталий Шанов. На церемонии присутствовали научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, офицеры и ветераны Главного управления Генштаба ВС РФ, а также внучка генерал-полковника Ольга Триста.

Мягков отметил, что в годы Великой Отечественной войны Шалин принимал участие в Берлинской наступательной операции, а также много лет служил в армии и руководил военной разведкой.

«Такие люди, как Михаил Алексеевич, сегодня очень и очень нужны нашей стране. Я бы сказал, что это когорта несгибаемых, которая всегда живет жизнью страны и верит в победу», - сказал директор РВИО.

Ольга Триста выразила слова признательности за сохранение и увековечивание памяти Шалина и поблагодарила собравшихся за проведение мероприятия. Она отметила, что ее предок посвятил жизнь служению Родине, а в годы Гражданской войны и Великой Отечественной войны стоял на передовых позициях.

История жизни Шалина неразрывно связана со служением Отечеству. На его долю выпали события Гражданской войны в России, Польско-советской войны, Великой Отечественной войны. Участник Московской, Ржевской и Курской битв. Участник Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операций. Проходил военную службу в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС СССР.

#Москва #вопросы истории #Памятник #мемориальная доска #Михаил Шалин
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»