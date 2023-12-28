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В Воронежской области попытались застрелить владельца крупной птицефабрики

Злоумышленник несколько раз выстрелил в машину 59-летнего бизнесмена.
Анна Назайкина 2023-12-28 17:04:01
© Видео: СК РФ

В Воронежской области неизвестный попытался застрелить крупного предпринимателя, которые ехал за рулем автомобиля. Об этом говорится в сообщении СК.

Как уточняется, покушение на убийство произошло накануне, 27 декабря, в селе Третьяки. Злоумышленник несколько раз выстрелил в машину 59-летнего бизнесмена, однако он не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, что послужило мотивом преступления.

По данным «360», убить пытались владельца крупнейшей в регионе птицефабрики Геннадия Ширяева. В беседе с телеканалом он шуткой отреагировал на покушение, заявив, что «выиграл шляпу», но «проиграл пальто».

#Воронежская область #Покушение на убийство #предприниматель #Птицефабрика
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