В Воронежской области попытались застрелить владельца крупной птицефабрики

В Воронежской области неизвестный попытался застрелить крупного предпринимателя, которые ехал за рулем автомобиля. Об этом говорится в сообщении СК.

Как уточняется, покушение на убийство произошло накануне, 27 декабря, в селе Третьяки. Злоумышленник несколько раз выстрелил в машину 59-летнего бизнесмена, однако он не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, что послужило мотивом преступления.

По данным «360», убить пытались владельца крупнейшей в регионе птицефабрики Геннадия Ширяева. В беседе с телеканалом он шуткой отреагировал на покушение, заявив, что «выиграл шляпу», но «проиграл пальто».