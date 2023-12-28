В результате драки со стрельбой на стройке в Якутии пострадали два человека

В Якутске рабочие на стройке устроили драку со стрельбой. Конфликт произошел в строящемся здании по Вилюйскому тракту между уроженцами ближнего зарубежья. В результате инцидента двое мужчин получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха в Telegram-канале.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«В настоящее время полицией проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей, причастных к противоправному деянию», - говорится в сообщении.

Предполагается, что вооруженные люди после перестрелки уехали с места инцидента, вероятно, в сторону Горного улуса. На данный момент часть дороги у Горного улуса перекрыта, на месте дежурят сотрудники полиции и патруль ГИБДД.