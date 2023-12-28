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ВСУ атаковали село в Белгородской области дроном-камикадзе, один человек ранен

Украинские военные сбросили с беспилотника взрывчатку на улицу, где находился мирный житель.
Анна Назайкина 2023-12-28 15:26:01
© Фото: Vladimir Baranov, Globallook Press

Украинские военные атаковали село в Белгородской области дроном-камикадзе, в результате произошедшего пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Речь идет о населенном пункте Мокрая Орловка в Грайвороновском округе. ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку на улицу, где находился мирный житель.

У него зафиксировали травмы головы, живота и ног. В настоящий момент скорая везет его в белгородскую больницу, ему оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, при взрыве повреждения получил жилой дом - осколками выбило окна и посекло фасад с забором.

#белгородская область #ВСУ #происшествие #взрывчатка #Вячеслав Гладков #дрон-камикадзе
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