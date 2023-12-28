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Фургон сбил пешехода на тротуаре после ДТП с легковушкой в Москве

По данным столичной прокуратуры, мужчину-пешехода 1993 года рождения госпитализировали.
Максим Крюков 2023-12-28 14:16:01
© Видео: moscowproc, Telegram

Тридцатилетнего мужчину-пешехода госпитализировали после столкновения двух автомобилей на перекрестке на Рублевском шоссе. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«По предварительной информации, на перекрестке произошло столкновение двух транспортных средств, в результате удара автомобиль "Форд" выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода», - передает сообщение надзорного органа RT.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент столкновения. На перекрестке черная легковушка врезается в бок белого микроавтобуса, который разворачивает после удара и наезжает на стоящего на тротуаре пешехода.

Уточняется, что установлением всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия занимается прокуратура Западного административного округа.

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