В МО РФ заявили об уничтожении трех украинских штурмовиков Су-25 за сутки

Минобороны России сообщило об уничтожении сразу трех украинских штурмовиков Су-25 за сутки.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что два других украинских штурмовика были уничтожены средствами ПВО. Один самолет сбит в небе в районе Новогригоровки Запорожской области, а другой - в районе Токаревки Херсонской области. Кроме того, силы ПВО за сутки перехватили семь снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS.

Между тем на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили три украинские атаки. На данном направлении в живой силе противник потерял до 210 человек. Также украинская сторона лишилась нескольких единиц техники, включая танк, четыре БМП и американскую САУ M109 Paladin.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.