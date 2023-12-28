В Тобольске нашли мертвым депутата городской думы Егорова

В Тобольске Тюменской области обнаружили тело депутата городской думы Владимира Егорова, следователи устанавливают все обстоятельства. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

«Обнаружено тело, факт смерти подтвержден, следователем устанавливаются все обстоятельства», - передает ТАСС сообщение ведомства.

Егоров занимал должность зампредседателя Тобольской городской думы седьмого созыва, был депутатом по одномандатному избирательному округу №9, членом депутатского объединения партии «Единая Россия», а также организатором зоны отдыха «Винокурово» в Тобольском районе недалеко от реки Иртыш и директором компании, которая занимается организацией охотничьего хозяйства. У депутата остались жена и двое детей.

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