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В Тобольске нашли мертвым депутата городской думы Егорова

В СУ СК России по Тюменской области сообщили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Максим Крюков 2023-12-28 12:14:01
© Фото: duma_tobolsk, VK

В Тобольске Тюменской области обнаружили тело депутата городской думы Владимира Егорова, следователи устанавливают все обстоятельства. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

«Обнаружено тело, факт смерти подтвержден, следователем устанавливаются все обстоятельства», - передает ТАСС сообщение ведомства.

Егоров занимал должность зампредседателя Тобольской городской думы седьмого созыва, был депутатом по одномандатному избирательному округу №9, членом депутатского объединения партии «Единая Россия», а также организатором зоны отдыха «Винокурово» в Тобольском районе недалеко от реки Иртыш и директором компании, которая занимается организацией охотничьего хозяйства. У депутата остались жена и двое детей.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 46-летний мужчина выпал из окна третьего этажа своего дома на Кедровой улице.

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