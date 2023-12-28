Испуганные лица в саже: кадры спасенных из пожара на северо-востоке Москвы

Пожарные выводят людей из горящего дома на северо-востоке Москвы, передает корреспондент «Звезды» с места.

Медики оказывают помощь эвакуированным. Судя по кадрам, некоторые люди находятся в шоке от пережитого. Им пришлось выйти на улицу в домашней одежде и обуви с сажей на лице.

В столичном главке МЧС сообщили, что возгорание удалось ликвидировать в 11.56 по московскому времени.

Напомним, ранее стало известно, что на Алтуфьевском шоссе в квартире на 18-м этаже произошел пожар. Жертвой ЧП стал мужчина 1972 года рождения.