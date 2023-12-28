Звезду бондианы вызвали в суд после прогулки в Йеллоустонском национальном парке

В США актера Пирса Броснана, наиболее известный по роли Джеймса Бонда в четырех фильмах про агента «007», вызван в окружной суд штата Вайоминг за прогулку по термальным зонам Йеллоустонского национального парка. Об этом сообщает CNN.

Звезда бондианы обвиняется в том, что ходил за пределами дощатых настилов и специальных троп. Это по закону считается мелким правоннарушением.

Отмечается, что Пирс Броснан должен явиться в суд 23 января следующего года.

Ему грозит до шести месяцев тюремного срока и штраф до 5 тысяч долларов.