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В Киевской области усилят проверки ТЦ, супермаркетов и вокзалов

Мероприятия будут проводиться при участии СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады теробороны, сообщили в администрации Киевской области.
Максим Крюков 2023-12-28 10:19:01
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Киевской области увеличат количество блокпостов и усилят проверки общественных мест, в том числе торговых центров, супермаркетов, вокзалов и медучреждений. Процедура, которая была принята на местном совете обороны, будет действовать с 28 декабря по 6 января для усиления «контрдиверсионных мер» в регионе.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации области, уточняется, что в мероприятиях будут принимать участие сотрудники Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады теробороны.

Жителям Киевской области напомнили о необходимости иметь при себе документы, удостоверяющие личность. О вручении повесток гражданам в сообщении ничего не говорится.

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