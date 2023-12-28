В России отменят комиссию на переводы самому себе в разные банки через СБП

Россияне смогут бесплатно переводить через Систему быстрых платежей между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Новый лимит начнет действовать с 1 мая следующего года, напомнили в Центробанке.

При этом размер переводов без комиссии между двумя гражданами останется прежним. Сейчас он составляет 100 тысяч рублей.

Отмечается, что изменения снизят риски людей, которые снимали со счета деньги наличными, чтобы отнести их в другой банк.

Это должно способствовать развитию конкуренции, а также улучшению качества банковских продуктов.