Пленный Жмурко рассказал о низком моральном духе в ВСУ

Сдавшийся в плен украинец Вадим Жмурко рассказал о низком моральном духе в подразделениях, больших потерях, а также пожаловался на жесткие условия мобилизации. Кадры с рассказом пленного публикует Министерство обороны РФ.

«Шел с женой в магазин. У меня спросили паспорт и сразу дали повестку. На следующий день пришел в военкомат. В военкомате я прошел медкомиссию и на следующий день сел в автобус и уехал в Подольск (Одесская область. - Прим. ред.)», - сказал он.

Пленный посетовал на то, что на полигонах, где он проходил подготовку, мало чему учили и толком не показали, как оказывать медицинскую помощь раненым.

«Пять или шесть магазинов отстрелял, гранату учили кидать, маскироваться, бегать, прыгать. Я хотел, чтобы хотя бы оказание медицинской помощи было. Но показали только аптечку. В нее надо было докупать половину, чтобы она была более или менее укомплектована, и надо было обучить пользоваться», - добавил мужчина.

Как считает Жмурко, основная проблема в том, что соотечественники не хотят воевать, замотивированных бойцов крайне мало. Представители военкоматов ловят мужчин с улицы и отправляют на передовую, а сами получают за привод людей вознаграждение.

Во время одного из боев военнослужащие ВС РФ захватили украинские позиции. ВСУ понесли серьезные потери в личном составе, было много убитых и раненых. Российские военнослужащие предложили украинцам сдаться в плен, что они и сделали.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.