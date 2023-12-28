Бойцы ВДВ поразили «Ланцетами» цели ВСУ на правом берегу Днепра

Российские десантники «Ланцетами» поразили, вывели из строя и уничтожили самоходную установку 2С1 «Гвоздика», грузовой автомобиль и танк украинских националистов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Бойцы ВДВ ежедневно атакуют позиции украинских формирований.

Цели ВСУ были обнаружены при помощи разведывательных беспилотников. После получения точных координат, операторы барражирующих боеприпасов «Ланцет» осуществили их запуск в направлении целей.

Профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя боевую и специальную технику противника. Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и убыли в безопасный район.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.