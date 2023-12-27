В Сеуле нашли мертвым звезду фильма «Паразиты»

В центре Сеула нашли мертвым южнокорейского актера Ли Сон-гюна, сыгравшего главную роль в оскароносном фильме «Паразиты». Тело мужчины обнаружили в машине, припаркованной в парке. Об этом сообщает Yonhap. По предварительным данным, причиной смерти мог стать суицид.

Отмечается, что накануне в полицию поступило сообщение об уходе Ли Сон-гюна из дома и оставленной им записке, похожей на предсмертную.

Недавно в отношении актера было начато расследование по подозрению в употреблении наркотиков. Ли Сон-гюн заявлял о невиновности.

Он даже подал запрос на проверку полиграфом. А проведенные ранее тесты на наркотики показали отрицательный результат.

Актер приобрел мировую известность, когда «Паразиты» получили «Оскар» в 2020 году.