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В Сеуле нашли мертвым звезду фильма «Паразиты»

По предварительным данным, причиной смерти Ли Сон-гюна мог стать суицид.
Сергей Лебедев 2023-12-27 10:01:01
© Фото: IMAGO, Norbert Scanella, Global Look Press

В центре Сеула нашли мертвым южнокорейского актера Ли Сон-гюна, сыгравшего главную роль в оскароносном фильме «Паразиты». Тело мужчины обнаружили в машине, припаркованной в парке. Об этом сообщает Yonhap. По предварительным данным, причиной смерти мог стать суицид.

Отмечается, что накануне в полицию поступило сообщение об уходе Ли Сон-гюна из дома и оставленной им записке, похожей на предсмертную.

Недавно в отношении актера было начато расследование по подозрению в употреблении наркотиков. Ли Сон-гюн заявлял о невиновности.

Он даже подал запрос на проверку полиграфом. А проведенные ранее тесты на наркотики показали отрицательный результат.

Актер приобрел мировую известность, когда «Паразиты» получили «Оскар» в 2020 году.

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