Пасечник отменил комендантский час в ЛНР на новогодние праздники

В Луганской Народной Республике на время новогодних праздников приостановили действие комендантского часа. Соответствующее решение принял глава ЛНР Леонид Пасечник.

Согласно указу, комендантский час не будет действовать с 23.00 31 декабря 2023 года до 04.00 8 января 2024 года.

При этом действие запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах не затронет Кременской, Сватовский и Троицкий муниципальные округа, а также городские округа Лисичанска, Первомайска, Рубежного и Северодонецка.