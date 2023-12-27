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Пасечник отменил комендантский час в ЛНР на новогодние праздники

Действие указа главы ЛНР не распространяется на Кременской, Сватовский и Троицкий муниципальные округа, а также городские округа Лисичанска, Первомайска, Рубежного и Северодонецка.
Максим Крюков 2023-12-27 08:31:01
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

В Луганской Народной Республике на время новогодних праздников приостановили действие комендантского часа. Соответствующее решение принял глава ЛНР Леонид Пасечник.

Согласно указу, комендантский час не будет действовать с 23.00 31 декабря 2023 года до 04.00 8 января 2024 года.

При этом действие запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах не затронет Кременской, Сватовский и Троицкий муниципальные округа, а также городские округа Лисичанска, Первомайска, Рубежного и Северодонецка.

#ЛНР #Леонид Пасечник #указ #комендантский час #приостановка #новогодние праздники
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