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В Приморье перевозчик оставил целый город без общественного транспорта

Компания вывезла с автобазы все оборудование и не выходит на связь.
Сергей Лебедев 2023-12-27 08:40:01
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

В Приморском крае город Лесозаводск остался без общественного транспорта. Сегодня ночью без объяснения причин местный перевозчик вывез с автобазы оборудование и перегнал все автобусы на другую территорию. С тех пор представители компании не выходят на связь, рассказали в администрации округа.

«С самого утра руководство округа занимается данной проблемой с участием прокуратуры. Стараемся максимально оперативно найти замену», - заявили власти.

Ранее в прокуратуре Приморского края сообщали, что утром 26 декабря на маршрут не вышли пять пассажирских автобусов. Возможной причиной этого стала невыплата заработной платы.

Отмечается, что ведомство поставило на контроль организацию пассажирских перевозок на территории округа.

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