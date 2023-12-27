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Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской и Ростовской областями

Вооруженные силы России сорвали попытку киевского режима совершить на территории РФ террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа.
Максим Крюков 2023-12-27 07:47:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Киева совершить атаку по объектам на территории России с помощью беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что два украинских БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской и Ростовской областями.

Сегодня утром губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 27 декабря силы ПВО сбили вражеский дрон. О пострадавших и повреждениях не сообщалось.

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