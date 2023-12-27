Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской и Ростовской областями

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Киева совершить атаку по объектам на территории России с помощью беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что два украинских БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской и Ростовской областями.

Сегодня утром губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 27 декабря силы ПВО сбили вражеский дрон. О пострадавших и повреждениях не сообщалось.