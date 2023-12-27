Военные при помощи МП-2ИМ обеспечили защищенную связь на Купянском направлении

Военные связисты «Западной» группировки войск на Купянском направлении выполняют задачи по обеспечению управления войсками и передачи оперативной информации от вышестоящего штаба к подчиненным подразделениям. Комплексная аппаратная связи МП-2ИМ на базе бронетранспортера может работать везде.

Прибыв на удобную и безопасную точку, экипаж оперативно настраивает оборудование. Радиус раздаваемого сигнала может достигать сотни километров, если использовать несколько машин МП-2ИМ, стоящих в единой цепи на расстоянии нескольких десятков километров.

На развертывание аппаратной расчет тратит не более 20 минут. При этом боевики не дремлют и пытаются отрезать наших бойцов от связи с командованием, но у них это не выходит. Защищенные сети продолжают давать уверенный прием.

«Нам поступает задача, и расчет выдвигается в определенный район. После прибытия на место выбираем безопасную площадку, где можно скрыть машину, и приступаем к своим задачам по развертыванию аппаратной, чтобы раздать всем связь. Развернуться можем в любом месте», - рассказал радиотелефонист с позывным «Ампер».

Защищенный сигнал расшифровать практически невозможно. Связисты выполняют свои задачи, несмотря на обстрелы. Бесперебойность связи достигается благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого военнослужащего.

Расчеты станций занимают районы, которые были проверены подразделениями разведки и инженерных войск. Для обеспечения безопасности организуются посты охранения и пешие патрули.

Связисты обеспечивают командование и подразделения всеми видами связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью. Они работают круглосуточно.

Работа подразделений войск связи высоко ценится командованием. Большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.