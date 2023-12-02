Из Новосибирска отправился очередной эшелон с призывниками
Осенний призыв в России начался 1 октября и завершится 31 декабря 2023 года.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Очередной воинский эшелон с призывниками из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края отправился со станции «Новосибирск-Главный» в воинские части и подразделения восточных регионов страны. Ряды Вооруженных Сил пополнят более 400 сибирских новобранцев.
Перед отправкой новобранцев обеспечили формой, несессерами, банковскими и персональными электронными картами.
Всего из Новосибирской области планируется призвать и направить для прохождения военной службы по призыву около 2 000 человек.
Материал подготовили Ян Брацкий Николай Баранов.