Из Новосибирска отправился очередной эшелон с призывниками

Осенний призыв в России начался 1 октября и завершится 31 декабря 2023 года.

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Очередной воинский эшелон с призывниками из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края отправился со станции «Новосибирск-Главный» в воинские части и подразделения восточных регионов страны. Ряды Вооруженных Сил пополнят более 400 сибирских новобранцев.

Перед отправкой новобранцев обеспечили формой, несессерами, банковскими и персональными электронными картами.

Всего из Новосибирской области планируется призвать и направить для прохождения военной службы по призыву около 2 000 человек.

Материал подготовили Ян Брацкий Николай Баранов.