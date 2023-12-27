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Новейшую бикалиберную РСЗО «Возрождение» создадут в России

Серийное производство бикалиберной РСЗО планируется запустить в первом полугодии 2024 года, сказал глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов.
Ян Брацкий 2023-12-27 06:00:01
© Фото: Минобороны России

Новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня «Возрождение» создадут в России, рассказал глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов. Разработки ведутся на основе системы дистанционного минирования «Земледелие», уточнил он.

«Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером», - цитирует РИА Новости слова Чемезова.

По его мнению, это позволит вести огонь снарядами сразу двух калибров. Система уже прошла испытания и подтвердила свою актуальность, добавил глава госкорпорации.

Таким образом, российская оборонная промышленность смогла создать первую подобную РСЗО, которая может минировать местность 140-мм реактивными снарядами, а также поражать укрепления, бронетехнику и живую силу противника снарядами калибра 220-мм, отметил Чемезов.

#Ростех #Чемезов #Дистанционное минирование #РСЗО «Возрождение»
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