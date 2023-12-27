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Генерал НАТО Бэрронс усомнился в способности Запада и НАТО пережить XXI век

Россия уверенно идет к победе в конфликте на Украине, тогда как Запад терпит очередное поражение, заявил генерал ВС Великобритании в отставке Ричард Бэрронс.
Ян Брацкий 2023-12-27 05:31:01
© Фото: Xander Heinl, via www.imago-imagwww.imago-images.de Global Look Press

Коллективный Запад и НАТО потерпят поражение в конфликте на Украине и падут жертвами XXI века. С таким заявлением выступил генерал Альянса и ВС Великобритании в отставке Ричард Бэрронс. В интервью изданию National бывший военный заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения складывается в пользу Москвы.

По мнению Бэрронса, Западу не удалось помешать такому развитию событий и задушить российскую экономику многочисленными санкциями. Если США и Европа не извлекут из случившегося уроков, то столкнутся с неизбежными последствиями, уверен генерал в отставке.

«Мы заслуженно падем жертвами XXI века, если не разберемся со своими проблемами», - сказал он.

Журналисты добавили к заявлениям офицера то, что ВСУ испытывают острый снарядный голод и недостаток вооружений, тогда как Вооруженные Силы Российской Федерации проводят свои операции с массированной артподготовкой, пишет «360». Даже если Запад кратно нарастит производство боеприпасов для Украины, Россия все равно выпустить вдвое больше снарядов, уверен Ричард Бэрронс.

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