Водяного оленя нового вида впервые сняли на видео во Владивостоке

В центре Владивостока на видео попала самка редкого водяного оленя, принадлежность благородного животного к этому не типичному для России виду подтвердили в пресс-службе национального парка Приморья «Земля леопарда». На кадрах видно, как «Бэмби» осторожной поступью идет по заснеженному пространству у жилого комплекса в районе мыса Эгершельда.

«Достоверно неизвестно, как олень оказался в городе, однако эти животные не боятся воды, поэтому не исключено, что запечатленная на видео особь могла добраться до Владивостока вплавь либо частично по льду», - сказала Марина Сырица, начальник отдела науки нацпарка.

На видео показалась взрослая самка водяного оленя - у животного нет характерных для самцов этого вида длинных клыков, по которым таких оленей еще называют «саблезубыми». Она могла оказаться в густонаселенном районе города, спасаясь от погони хищников - амурского тигра или дальневосточного леопарда. В 2019 году этот вид оленей был включен в Красную книгу России как новый для нашей местности.

«Он пришел к нам в Россию из Китая и Корейского полуострова скорее всего из-за глобального потепления, и впервые был отмечен учеными еще в 2019 году, с тех пор активно расселяется и дошел уже даже до Владивостока», - пояснил специалист «Земли леопарда».

Сейчас сообщается о 300 особей водяных оленей на территории национального парка Приамурья. Парк как раз располагается через Амурский залив от города Владивосток. Информацию о появлении в дальневосточном городе этого редкого млекопитающего уже передали в службу Охотнадзора Приморского края.