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Участники СВО пообщались с курсантами Военного университета по телемосту

07:30 02.12.2023
В ходе онлайн встречи военнослужащие поделились с курсантами реальным боевым опытом.
Участники СВО пообщались с курсантами Военного университета по телемосту
© Фото: Минобороны России
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Преподаватели и курсанты факультета военно-политической работы и журналистики Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны Российской Федерации провели онлайн встречу с военнослужащими - выпускниками, участвующими в спецоперации на Краснолиманском направлении. Телемост под названием «Время выбрало нас» организовали по защищенному каналу связи. Бойцы поделились своим опытом, приобретенным в ходе выполнения задач.

«Это уникальная возможность осуществить обратную связь, чтобы определить, насколько эффективно мы работаем и насколько наши знания помогают в практической работе. Надеюсь, телемосты будут продолжаться, чтобы совершенствовать преподавание тех вопросов, которые пригодятся на практике», - сказал старший преподаватель ВУМО РФ Александр Бачков.

Боевой опыт военнослужащих в зоне спецоперации крайне важен для курсантов. Телемосты дают уникальную возможность пообщаться с теми, кто находится непосредственно на месте событий.

«Сейчас мы в режиме онлайн передаем ребятам, что необходимо здесь и это большой плюс для военнослужащих - курсантов», - уверен военнослужащий ВС РФ с позывным «Директор».

В завершении общения артисты вокально-хореографического ансамбля Военного университета «Курсантское братство» исполнили для бойцов музыкальные композиции и лирические произведения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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