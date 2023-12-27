Тринадцать человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Ленобласти

Тринадцать человек пострадали в Гатчинском районе Ленинградской области при столкновении пассажирского автобуса и грузовика. Об инциденте сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили в полиции, водитель ПАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania 340.

«В результате ДТП водитель автобуса ПАЗ в тяжелом состоянии госпитализирован. 12 пассажиров автобуса также госпитализированы с различными травмами», - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Эксперты устанавливают причины случившегося и степень вины каждого из участников дорожной аварии.