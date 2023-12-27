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Создатель пистолета Glock умер на 95-м году

Обстоятельства и причины его смерти не приводятся.
Владимир Рубанов 2023-12-27 21:46:01
© Фото: eu.glock.com

Австрийский оружейник Гастон Глок, создатель известного во всем мире пистолета, скончался 27 декабря на 95-м году жизни. Об этом сообщается на сайта основанной им компании по производству огнестрельного оружия Glock.

В сообщении говорится о том, что Гастон Глок произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах. Обстоятельства и причины его смерти не приводятся.

Глок родился в Вене в 1929 году, а в 1963 году он основал свою компанию. Она наиболее известна как разработчик и производитель пистолетов. Первым и наиболее известным оружием, которое создала компания, стал пистолет Glock-17.

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