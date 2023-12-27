Создатель пистолета Glock умер на 95-м году

Австрийский оружейник Гастон Глок, создатель известного во всем мире пистолета, скончался 27 декабря на 95-м году жизни. Об этом сообщается на сайта основанной им компании по производству огнестрельного оружия Glock.

В сообщении говорится о том, что Гастон Глок произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах. Обстоятельства и причины его смерти не приводятся.

Глок родился в Вене в 1929 году, а в 1963 году он основал свою компанию. Она наиболее известна как разработчик и производитель пистолетов. Первым и наиболее известным оружием, которое создала компания, стал пистолет Glock-17.