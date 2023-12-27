Защищенные сети особой важности: как работает связь в зоне спецоперации

На первый взгляд и не скажешь, но эта боевая машина - комплексная аппаратная связи. Она построена на базе бронетранспортера и проедет везде. Бойцы выбирают удобную, но главное -безопасную точку и прямо в лесополосе приступают к работе.

Для непрофессионала название машины сложное: МП-2ИМ. Но все проще, если понимаешь ее предназначение. Она обеспечивает подразделения устойчивой радиосвязью. Это новейшие системы, которые гарантируют защиту от перехвата сигнала противником.

На развертывание аппаратной расчет связи Западной группировки войск тратит 20 минут. Больше нельзя: противник тоже не дремлет. Он предпринимает попытки отрезать наших бойцов от связи с командованием, но не выходит. Защищенные сети особой важности продолжают давать уверенный прием.

Без связи нет управления, без управления невозможна победа. Для связистов это не просто слова. Все они понимают: от работы, которую выполняют, от связи между подразделениями, во многом зависит успех боевых действий.

Теперь вся работа внутри аппаратной. Здесь тесновато, но чтобы проверить устойчивость сигнала и дальше следить за его качеством, больше места и не нужно.

«Экипаж наш как сформировался, так мы и работаем. Мы друг друга уже знаем и понимаем. У нас все знают свои обязанности. Бывает, что и кричим друг на друга, как без этого», - рассказывает радиотелефонист с позывным «Ампер».

Сигнал, конечно, защищенный. Расшифровать его практически невозможно. Тем более что частоты связисты меняют постоянно как в тылу, так и ближе к переднему краю. Они тоже попадают под обстрелы, - и у этой машины есть ранения. Но броня выдерживает. И связь работает, круглосуточно.