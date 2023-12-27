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Умер сценарист Юрий Арабов

Ему было 69 лет. О причине смерти пока не сообщается.
Ирина Егорова 2023-12-27 20:46:01
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Сценарист Юрий Арабов умер на 70-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ. Причина смерти заслуженного деятеля искусств РФ пока неизвестна.

Юрий Арабов является одним из самых известных сценаристов современного российского кино. Он является автором сценариев более трех десятков картин. За сценарий картины «Молох», снятой Александром Сокуровым, Юрий Арабов получил премию Каннского кинофестиваля, а «Фауст», снятому по его сценарию - обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля . В начале 2017 года Арабов получил «Нику» и «Золотого орла» за сценарий фильма «Монах и бес».

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