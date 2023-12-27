В Польше начали процедуру ликвидации государственных СМИ

Министр культуры и национального наследия Польши Бартломей Сенкевич заявил, что принял решение ликвидировать компании Telewizja Polska SA (Польское телевидение), Polskie Radio SA (Польское радио) и Polska Agencja Prasowa SA (Польское информационное агентство). Это было сделано вслед за решением президента Анджея Дуды приостановить финансирование общественных (государственных) СМИ страны.

В заявлении Минкульта говорится, что такой шаг позволит обеспечить дальнейшую работу этих компаний, провести реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников в из-за отсутствия финансирования. Состояние ликвидации может быть отменено владельцем в любое время, добавил Сенкевич.

Дуда заблокировал выделение Польскому телевидению на 2024 год 3 млрд злотых (около $750 млн). Ранее министр культуры и национального наследия Польши уволил руководителей госСМИ и назначил на их места своих кандидатов. Эти решения не признала бывшая правящая партия «Право и справедливость», у которой осталось много лояльных журналистов. В результате в Telewizja Polska фактически сложилось двоевластие.