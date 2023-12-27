Улицу имени Рамзеса Небиева открыли в Каспийске

В Каспийске торжественно открыли улицу имени генерал-майора Рамзеса Небиева. В торжественной церемонии приняли участие отец офицера, начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны, а также военнослужащие Каспийской флотилии и юнармейцы.

Рамзес Небиев за 30 лет службы значительно усовершенствовал систему обеспечения войск бронетанковой и автомобильной техникой. С ноября 2018 года он занимал должность заместителя начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ. Небиев достойно выполнял свой долг в ходе конфликтов на Кавказе и специальной операции в Сирии.

Генерал-майор Небиев ушел из жизни в 2019 году. Он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степеней, «За военные заслуги» и другими.