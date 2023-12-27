МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Улицу имени Рамзеса Небиева открыли в Каспийске

Генерал-майор Небиев занимал должность заместителя начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ.
Владимир Рубанов 2023-12-27 20:26:01

В Каспийске торжественно открыли улицу имени генерал-майора Рамзеса Небиева. В торжественной церемонии приняли участие отец офицера, начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны, а также военнослужащие Каспийской флотилии и юнармейцы.

Рамзес Небиев за 30 лет службы значительно усовершенствовал систему обеспечения войск бронетанковой и автомобильной техникой. С ноября 2018 года он занимал должность заместителя начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ. Небиев достойно выполнял свой долг в ходе конфликтов на Кавказе и специальной операции в Сирии.

Генерал-майор Небиев ушел из жизни в 2019 году. Он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степеней, «За военные заслуги» и другими.

 

 

#Минобороны России #Дагестан #Каспийск #автобронетанковое управление #Рамзес Небиев
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»