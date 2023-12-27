Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России отправляют серию кумулятивно-осколочных ракет в опорные пункты ВСУ. Тут же выполняют маневр и нырок под нижнюю границу зоны действия ПВО противника. На земле летчикам сообщают о успешном поражении целей.

«Погодные условия не влияли на выполнение боевой задачи, все прошло штатно», - коротко констатируют сами пилоты.

На том же Краснолиманском направлении и ту же задачу - уничтожение опорников ВСУ - не менее успешно выполняет артиллерия группировки «Центр».

На Краснолиманском направлении Российская армия отразила за сутки две атаки штурмовых групп неприятеля. Поражение ВСУ нанесено у села Червоная Диброва.

«В районе Серерянского лесничества потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты», - сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Еще интенсивней и так же безуспешно украинские формирования атаковали на Купянском направлении. Под Синьковкой Харьковской области группировка «Запад» отразила шесть атак. Вот кадры, как по противнику реактивными снарядами отрабатывает «Торнадо-Г».

«Артиллерия - это всепогодный род войск. Поэтому выбирать не приходится. Если нужна наша помощь, поддержка, то мы выезжаем и отрабатываем. Главное - мобильность в нашем деле, именно для РСЗО. Потому что собственной брони у нас нет и все решает скорость выполнения задачи», - говорит командир реактивной батареи с позывным «Монолит».

Наибольшие потери противник понес на территории Донецкой Народной Республики - около 400 солдат и офицеров ВСУ, два БТР, четыре гаубицы, три самоходных установки. Противник провел две неудачные атаки у села Новгородское, поражение ВСУ также нанесено у Новомихайловки.

«Подразделения группировки войск “Восток” на Южно-Донецком направлении во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Потери противника составили до 90 военнослужащих и три пикапа, - сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Группировка «Юг» продолжает успешные действия на Марьинском направлении. Это кадры работы расчета гаубицы Д-30.

«Самое главное - вообще, в идеале, с первого снаряда поражать цель. Мы так и делаем», - рассказывает военнослужащий с позывным «Опер».

А это Артемовское направление. Небо здесь под контролем костромских и ивановских десантников. На этих кадрах точнейшим ударом FPV-дронов уничтожен очередной опорник. А этот боец сбивает ударный коптер типа «Баба Яга» очередью из пулемета Калашникова.

«Этот опять не долетел, был сбит из стрелкового оружия. Ну и находится теперь в музее», - рассказывают военные.

Всего за сутки, по сообщениям Минобороны, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS, противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба.