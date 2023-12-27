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В Башкирии подросток в наручниках сбежал от отчима, зарезавшего его мать

Сейчас фигурант находится под стражей по статье об убийстве.
Анна Назайкина 2023-12-27 18:41:01

В Стерлитамаке 16-летний подросток в наручниках сбежал из квартиры, где отчим убил его мать ножом. Об этом говорится в сообщении МВД по Республике Башкортостан.

Ведомство опубликовало кадры с камер наблюдения, на которых видно, как парень почти без одежды в мороз бежит по улицам города.

По данным правоохранителей, ранее судимый мужчина проник в квартиру бывшей жены, чтобы разобраться в отношениях. В этот момент там находился молодой человек.

«Мужчина надел на руки подростка наручники и стал ждать, когда вернется его мать. Когда женщина зашла в дом, он нанес ей телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Пока злоумышленник расправлялся с бывшей супругой, подростку удалось сбежать и добраться до знакомых. Из их дома он обратился в полицию.

Когда правоохранители приехали на место преступления, женщина уже была убита. По данным СК, бывший муж ударил потерпевшую ножом в область шеи и груди, отчего она скончалась на месте.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам, ему было предъявлено обвинение по статье об убийстве. Сейчас фигурант находится под стражей.

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