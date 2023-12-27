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Министр экономики Украины допустила приостановку выплат пенсий без помощи ЕС

По словам министра, Киев на фоне сокращения финансовой помощи со стороны Запада уже сталкивается с дефицитом бюджета.
Андрей Аркадьев 2023-12-27 17:17:01
© Фото: Peter Druk XinHua, Global Look Press

На Украине могут приостановить выплаты пенсий, если Европейский союз откажется от финансовой поддержки в следующем году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра экономики этой страны Юлию Свириденко.

Она пояснила, что в следующем году при выделении средств упор будет сделан на оборону Украины и обслуживание долга, что чревато недофинансированием социальных секторов.

Авторы материала отмечают, что без помощи со стороны западных стран Украина может задержать выплату заработных плат полумиллиону чиновников и 1,4 миллионам учителей, а также пенсии 10 миллионам гражданам страны.

Сокращение госрасходов и растущая инфляция негативно отражается на экономике Украины и ослабляет налоговую базу. Эти факторы ставят страну в еще более сильную зависимость от финансовой поддержки Запада.

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