На Украине могут приостановить выплаты пенсий, если Европейский союз откажется от финансовой поддержки в следующем году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра экономики этой страны Юлию Свириденко.

Она пояснила, что в следующем году при выделении средств упор будет сделан на оборону Украины и обслуживание долга, что чревато недофинансированием социальных секторов.

Авторы материала отмечают, что без помощи со стороны западных стран Украина может задержать выплату заработных плат полумиллиону чиновников и 1,4 миллионам учителей, а также пенсии 10 миллионам гражданам страны.

Сокращение госрасходов и растущая инфляция негативно отражается на экономике Украины и ослабляет налоговую базу. Эти факторы ставят страну в еще более сильную зависимость от финансовой поддержки Запада.