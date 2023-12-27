В Москве в 2023 году поток личного транспорта на дорогах сократился на 5%

Поток личного транспорта на дорогах Москвы снизился в 2023 году на 5%, сообщил на пресс-конференции заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам заместителя мэра Москвы, это огромная цифра, которая кардинальным образом улучшила ситуацию на дорогах столицы. Благодаря уменьшению потока машин количество заторов снизилось на 25-30%.

Максим Ликсутов занимает должность руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы с 2011 года. С 25 сентября 2012 года является заместителем мэра Москвы. Под его руководством в столице появилась единая транспортная карта «Тройка», запущены электробусы и система велопроката.