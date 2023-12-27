В Самарской области предотвратили теракт на железной дороге

В Самарской области силовики предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге, сообщает Управление ФСБ по региону. Подозреваемого мужчину, жителя Самары, задержали 15 ноября и арестовали.

В ходе обысков в доме мужчины сотрудники УФСБ и Росгвардии изъяли бутылки с зажигательной смесью, компьютерную технику и мобильные устройства.

Он признался, что является сторонником запрещенной в России организации «Легион "Свобода России"»* и в своих планах по организации теракта на Куйбышевской железной дороге. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», суд заключил подозреваемого под стражу.

Данную организацию Верховный суд РФ признал террористической в марте 2023 года и запретил ее. По оценке прокуратуры, эта структура сформирована для осуществления диверсий и гражданского сопротивления внутри России.

* «Легион "Свобода России"» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.