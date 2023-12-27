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Daily Mail: робот Tesla напал на инженера завода в США

Пострадавший получил открытые раны спины и руки, после чего был госпитализирован.
Ян Брацкий 2023-12-27 01:04:01
© Фото: Patrick Pleul dpa Global Look Press

Робот на заводе Tesla в Техасе вышел из строя и напал на инженера. Инцидент произошел на предприятии Giga Texas недалеко от города Остин. Сообщается, что инженер получил травмы руки и спины.

«Два свидетеля с ужасом наблюдали, как на их коллегу напала машина, предназначенная для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля», - говорится в публикации Daily Mail.

По данным газеты, робот вонзил в рабочего стальные когти, когда тот занимался программированием двух других отключенных на тот момент агрегатов.

Это не первый случай в США, когда наделенные искусственным интеллектом устройства пытаются навредить человеку или даже убить его. До этого инцидент произошел с военным дроном. Во время имитации боевой атаки ИИ принял решение убить оператора, который попытался помешать выполнению миссии. Когда беспилотнику поступила команда прекратить, он начал разрушать диспетчерскую вышку, откуда пришел запрет.

#робот #tesla #сша #искусственный интеллект #ЧП #нападение
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