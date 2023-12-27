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Скончался экс-председатель бундестага Вольфганг Шойбле

Политик сыграл важную роль в воссоединении Германии.
Сергей Лебедев 2023-12-27 13:48:01
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

В возрасте 81 года скончался известный немецкий политик Вольфганг Шойбле, сыгравший важную роль в воссоединении Германии. Он умер в минувший вторник вечером, сообщает Life.

Вольфганг Шойбле вошел в историю, подписав договор об объединении ФРГ и ГДР в 1990 году. Тогда в правительстве Гельмута Коля он занимал пост министра внутренних дел.

Позже политик работал главой Министерства финансов Германии. С 2017 по 2021 год он был председателем бундестага.

После покушения в 1990 году Вольфганг Шойбле остался парализован ниже третьего грудного позвонка и оставшуюся часть жизни передвигался в инвалидной коляске.

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