РСЗО «Торнадо-Г» накрыли огнем опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Боевые расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, живую силу и огневые средства ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Позиции противника вскрыли при помощи разведывательных беспилотников. Информацию оперативно передали реактивному артиллерийскому дивизиону.

После получения всех необходимых данных, расчеты РСЗО выдвинулись на огневые позиции, быстро навелись и открыли огонь по целям противника. Кадры объективного контроля, полученные с беспилотников, позволили убедиться в уничтожении целей.

«Работали по живой силе, огневым средствам противника, его опорному пункту. Работаем с корректировкой для достижения максимальной точности залпа. Главное в нашем деле - мобильность. Многое решает скорость при выполнении задачи. Можем поражать различные площадные цели, опорные пункты, огневые позиции противника, районы подвоза боеприпасов, отрезаем пути подхода резервов», - рассказал командир реактивной батареи с позывным «Монолит».

Боевые машины «Торнадо-Г» всегда готовы к решению задач. В любое время суток они находятся в районе ожидания с полным пакетом, а это 40 снарядов. При необходимости все это море огня можно обрушить на головы боевиков за 20 секунд. Такую интенсивную атаку системы вражеской ПВО отразить не смогут.

После пусков расчет РСЗО на максимальной скорости покидает опасный район. Бойцы никогда не работают на одной позиции дважды, а также никогда не уводят машины в одно и тоже укрытие.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.