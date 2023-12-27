МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Таможня передала на нужды СВО конфискованные товары на 520 миллионов рублей

Закон о передаче конфискованных товаров на нужды специальной военной операции был подписан в июне.
Тимур Шерзад 2023-12-27 13:36:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Российские таможенники передали на нужды спецоперации конфискованные товары на 520 миллионов рублей в 2023 году. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

В перечень этих товаров попали автотехника, стройматериалы, амуниция, табачные изделия, а также дезинфицирующие средства. 

Всего было передано имущество по 2 160 позициям. Уточнятся, что с января по ноябрь было исполнено 11 900 постановлений об обращении товаров в собственность государства. В уполномоченные органы поступило имущество почти на четыре миллиарда рублей. 

Напомним, правительство России утвердило порядок передачи Минобороны и МЧС конфискованных товаров. Соответствующий закон был подписан в июне 2023 года.

#в стране и мире #таможня #СВО #Конфискованные товары
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»