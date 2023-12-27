Таможня передала на нужды СВО конфискованные товары на 520 миллионов рублей

Российские таможенники передали на нужды спецоперации конфискованные товары на 520 миллионов рублей в 2023 году. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

В перечень этих товаров попали автотехника, стройматериалы, амуниция, табачные изделия, а также дезинфицирующие средства.

Всего было передано имущество по 2 160 позициям. Уточнятся, что с января по ноябрь было исполнено 11 900 постановлений об обращении товаров в собственность государства. В уполномоченные органы поступило имущество почти на четыре миллиарда рублей.

Напомним, правительство России утвердило порядок передачи Минобороны и МЧС конфискованных товаров. Соответствующий закон был подписан в июне 2023 года.